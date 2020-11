Euro Under 21 – L’Italia stende il Lussemburgo e stacca il pass per gli Europei

Troppa Italia per il Lussemburgo. Gli azzurrini travolgono per 4-0 i padroni di casa e staccano il pass per Euro 2021. Apre il match Scamacca che in 29’ realizza una doppietta. Nella ripresa segnano anche Marchizza e Pinamonti. Azzurri qualificati con un turno d’anticipo

LUSSEMBURGO U21 (4-2-3-1) : Ottele; Dzogovic, d’Anzico, Osmanovic, Schmit; Latic, Duriatti (C) (87′ Ostrowski); Schaus (70′ Bernardy), Prudhomme [C], Avdusinovic (78′ Rossler); Curci (78′ Coopmans).

A disp.: Silva Machado (GK), Sinner, Hardahl Hansen.

All.: Cardoni.

ITALIA U21 (3-5-2) : Carnesecchi; Delprato, Gabbia (C), Marchizza; Bellanova, Frattesi (87′ Maleh), Rovella, Pobega (46′ Ricci), Sala (46′ Frabotta); Scamacca (78′ Raspadori), Sottil (46′ Pinamonti).

A disp.: Cerofolini (GK), Vogliacco, Cuomo, Zappa.

All.: Nicolato.

Arbitro: Matthew De Gabriele (Malta).

Assistente 1: Roberto Vella (Malta).

Assistente 2: Christopher Francalanza (Malta).

Quarto Ufficiale: Malcolm Spiteri (Malta).

Marcatori: 15′ Scamacca (Italia U21), 29′ Scamacca (Italia U21), 56′ Pinamonti (Italia U21), 66′ Marchizza (Italia U21).

Ammoniti: 8′ Latic (Lussemburgo U21), 37′ Sala (Italia U21), 45′ Pobega (Italia U21), 57′ Gabbia (Italia U21), 86′ Pinamonti (Italia U21).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 1’pt, 3’st. Calci d’angolo: 0-3. Temperatura: 14°C (Nuvoloso)