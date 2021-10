Momento nerissimo per gli euroavversari del Napoli. Il Legia Varsavia infatti rimedia la quinta sconfitta consecutiva perdendo in casa contro il Pogon Szczecin. Una sconfitta che getta ancora più ombre su di una stagione che per i polacchi sembra essere già diventata complicatissima, almeno per quanto riguarda il campionato. Al momento infatti il Legia è fermo a 9 punti dopo 11 giornate, bloccato al terzultimo posto in classifica e incredibilmente in piena lotta per non retrocedere.