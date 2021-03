Europa League, ecco le otto squadre qualificate ai quarti di finale

Chiusa la serata degli ottavi di finale di Europa League, rimangono otto squadre a contendersi il titolo. Le big che non sono riuscite ad approdare i quarti sono sicuramente Tottenham e Milan. Avanti invece Arsenal e Ajax alla pari della grande sorpresa Granada. Solo un’italiana rimasta in tutte le Coppe, ovvero la Roma, due per Spagna e Inghilterra. Un gettone, invece, per Olanda, Repubblica Ceca e Croazia. Sono queste le 8 squadre qualificate: Roma, Granada, Dinamo Zagabria, Arsenal, Manchester United, Ajax, Slavia Praga, Villarreal.