Questa sera il Napoli si giocherà la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta in Europa League, una competizione che quest’anno ha acquisito ancora più valore economico.

Come riporta B-Lab il club azzurro ha già incassato 5 Milioni di euro dalla competizione ed in caso di qualificazione come prima (in caso di vittoria) gli azzurri incasseranno un altro 1.1 milione di euro. In caso di secondo posto nel girone ed accesso ai sedicesimi gli azzurri incasserebbero invece 500 mila euro.