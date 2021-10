Europa League, giocatore della settimana: Insigne tra i candidati! Scopri come votare

Lorenzo Insigne è tra i candidati per vincere il premio ‘Giocatore della settimana‘ in Europa League. Il capitano del Napoli ha segnato un gol e servito un assist contro il Legia Varsavia, effettuando in totale cinque tiri. Gli altri candidati sono: Ekambi, due gol e un assist contro lo Sparta Praga; Diop, in gol contro il Genk; e soprattutto Daka, che ha segnato quattro gol nell’altra partita del girone del Napoli, ovvero Spartak Mosca-Leicester.

🌟 GIOCATORE DELLA SETTIMANA #UEL 🌟@Lor_Insigne del @sscnapoli tra i candidati 👏 VOTA ORA 🗳️ — La UEFA (@UEFAcom_it) October 22, 2021