Europa League, i parziali delle gare delle 18.55: Milan e Roma in vantaggio

Si sono appena chiusi i primi tempi delle otto sfide di Europa League in corso per l’andata dei sedicesimi di finale. Ecco, nel dettaglio, risultati e marcatori, con Milan e Roma avanti in trasferta per quel che riguarda le squadre italiane:

Braga-Roma 0-1 (5′ Dzeko)

Braga-Krasnodar 1-1 (15′ Petkovic, 28′ Berg)

Olympiakos-PSV 3-2 (9′ Bouchalakis, 14′ Zahavi, 37′ M’Vila, 40′ Zahavi, 47′ El Arabi)

Real Sociedad-Manchester United 0-1 (27′ Bruno Fernandes)

Slavia Praga-Leicester 0-0

Stella Rossa-Milan 0-1 (42′ aut. Pankov)

Wolfsberger-Tottenham 0-3 (13′ Son, 28′ Bale, 34′ Lucas)

Young Boys-Bayer Leverkusen 3-0 (3′ Fassnacht, 19′ Siebatcheu, 44′ Meschack)