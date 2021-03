Terminano i primi tempi di Europa League in questo giovedì di fuoco, che deciderà quali saranno le squadre che approderanno ai quarti di finale. Pareggio per la Roma sul campo dello Shakhtar dopo i primi 45′ per 0-0, così come sugli altri campi tranne su quello del Molde.

Shakhtar-Roma 0-0

Dinamo Zagabria-Tottenham 0-0

Arsenal-Olympiakos 0-0

Molde-Granada 1-0