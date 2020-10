Europa League, i risultati della serata: 4-1 dell’AZ al Rijeka

Tutto facile nella serata di Europa League per Az Alkmaar (avversaria del Napoli), Arsenal e Benfica che vincono in goleada le rispettive gare contro Rijeka, Dundalk e Standard Liegi. La sorpresa invece arriva dalla Repubblica Ceca dove lo Slavia Praga piega per 1-0 il Bayer Leverkusen, ma va segnalato anche il pari senza reti che il CSKA Sofia riesce a imporre alla Roma all’Olimpico. Vittoria in rimonta per il PSV sull’Omonia grazie alla doppietta di Malen. Vittorie di misura infine per Glasgow Rangers, Molde, Nizza e Napoli.

Questo il programma della seconda giornata:

Ore 21:00

CFR Cluj-Young Boys 1-1 (62° Rondon; 69° Fassnacht)

Roma-CSKA Sofia 0-0

Arsenal-Dundalk 3-0 (42° Nketiah, 44° Willock, 46° Pepè)

Molde-Rapid Vienna 1-0 (65° Omoijuanfo)

Nizza-Hapoel Beer Sheva 1-0 (23° Gouiri)

Slavia Praga-Bayer Leverkusen 1-0 (80° Olayinka)

Glasgow Rangers-Lech Poznan 1-0 (68° Morelos)

Benfica-Standard Liegi 3-0 (49° rig., 76° Pizzi, 66° rig. Waldschmidt)

AZ Alkmaar-Rijeka 4-1 (6° rig. Koopmeiners, 20°, 60° Gudmundsson, 51° Karlsson; 72° Kulenovic)

Real Sociedad-Napoli 0-1 (56° Politano)

Granada-PAOK Salonicco 0-0

Omonia-PSV Eindhoven 1-2 (29° Gomez; 41°, 90° Malen)