Europa League, i risultati delle gare delle 18,55: clamoroso Molde. Avanti Ajax e Arsenal

La notizia più clamorosa dei sedicesimi di finale di Europa League, per quanto riguarda le gare delle 18,55, arriva dalla Germania: il Molde espugna Hoffenheim col risultato di 2-0 e conquista l’accesso agli ottavi. Passano anche Ajax e Arsenal, entrambe vincitrici in casa per 2-1, non senza difficoltà i Gunners. Fuori, come noto, il Napoli; goleada con qualche affanno per i Glasgow Rangers. In basso tutti i risultati delle gare delle 18,55: in neretto le formazioni qualificate agli ottavi di finale.

Ajax-Lille 2-1 (andata 2-1)

(15’ Klassen, 88’ Neres; 78’ Yazici)

Arsenal-Benfica 3-2 (andata 1-1)

(21’ e 87’ Aubameyang, 67’ Tierney; 43’ Goncalves, 61’ Silva)

Hoffenheim-Molde 0-2 (andata 3-3)

(20’ e 90’+5 Ulland-Andersen)

Napoli-Granada 2-1 (andata 0-2)

(3’ Zielinski, 59’ Ruiz; 25’ Montoro)

Rangers-Anversa 5-2 (andata 4-3)

(9’ Morelos, 46’ Patterson, 55’ Kent, 79’ Barisic, 90’+2 Itten; 31’ Refaelov, 57’ Lamkel Ze)

Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel Aviv 1-0 (andata 2-0)

(67’ Moraes)

Villarreal-Salisburgo 2-1 (andata 2-0)

(40’ e 83’ Moreno; 17’ Berisha)