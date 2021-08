Europa League, i risultati: vincono Olympiakos e Fenerbahce

Si sono concluse tutte le gare di andata di qualificazione alla prossima Europa League, che ha visto in serata scendere in campo altre cinque squadre. Pochissimi problemi per le big, con l’Olympiakos che schianta con un sonoro 3-0 lo Slovan Bratislava, mentre il Rapid Vienna batte con il medesimo punteggio lo Zorya. Vittoria in trasferta per lo Sturm Graz, così come vincono anche i Rangers e il Fenerbahce.

Mura-Sturm Graz 1-3

Fenerbahce-HJK 1-0

Olympiakos-Slovan Bratislava 3-0

Rangers-Alashkert 1-0

Rapid Vienna-Zorya 3-0