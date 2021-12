Europa League, i verdetti: Stella Rossa agli ottavi, Celtic e Rapid Vienna in Conference

Il Galatasaray centra il primo posto del Gruppo E, costringendo la squadra di Sarri ai playoff, come già successo al Napoli. Nel Gruppo F, la Stella Rossa pareggia a Braga e va agli ottavi, mentre il Midtjylland non passa sul campo del Ludogorets e chiude terzo. Nei Gruppi G e H, ottavi raggiunti per Bayer Leverkusen e West Ham, agli spareggi vanno Betis e Dinamo Zagabria, in Conference retrocedono Celtic e Rapid Vienna.

GRUPPO E

Lazio-Galatasaray 0-0

Marsiglia-Lokomotiv Mosca 1-0

35′ Milik

GRUPPO F

Braga-Stella Rossa 1-1

52′ rig. Galeno, 70′ rig. Katai (S)

Ludogorets-Midtjylland 0-0

GRUPPO G

Ferencvaros-Bayer Leverkusen 1-0

82′ Laidouni

Celtic-Betis 3-2

3′ Welsh, 69′ aut. Bain (B), 72′ Henderson, 75′ Borja Iglesias (B), 78′ rig. Turnbull

GRUPPO H

West Ham-Dinamo Zagabria 0-1

4′ Orsic

Genk-Rapid Vienna 0-1

29′ Ljubicic