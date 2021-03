Europa League, il Milan pareggia 1-1 a Manchester. Ecco tutti i risultati

Si sono appena conclusi i match delle 18.55 di Europa League validi per gli ottavi di finale. Pareggio del Milan ad Old Trafford. La squadra di Pioli, dopo un primo tempo in cui le sono stati annullati due gol, nella ripresa subisce la rete di Diallo Traorè. L’ivoriano ex Atalanta, subentrato a Martial ha lasciato subito il segno, raccogliendo un suggerimento di Bruno Fernandes e anticipando Tomori superando di testa Donnarumma. Di Kessie e Krunic le occasioni più importanti per il Milan. In pieno recupero, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Kjaer sfugge alla marcatura di Matic e salta più in alto di tutti colpendo di testa regalando il pari ai rossoneri. Il pallone si insacca nella porta di Henderson per il meritato pari del Milan.Negli altri match, successo del Villarreal sul campo della Dinamo Kiev e dell’Ajax in casa contro lo Young Boys. Pari tra Slavia Praga e Rangers.

Ecco tutti i risultati finali:

Ajax-Young Boys 3-0

Manchester United-Milan 1-1

Dinamo Kiev-Villarreal 0-2

Slavia Praga-Rangers 1-1