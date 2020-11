Europa League, Milan-Lille 0-3 al 90′: show di Yazici a San Siro e brutta figura dei rossoneri

È terminata da pochi minuti, a San Siro, la sfida Milan-Lille, gara valida per la 3^ giornata del Gruppo H di Europa League. Ecco com’è andata la partita tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i francesi di Christophe Galtier.

I francesi vanno avanti al termine della prima frazione grazie al calcio di rigore segnato da Yazici: il turco prima si procura il penalty per una spinta di Romagnoli (forse generoso il fischio dell’arbitro) e poi realizza beffando Donnarumma. Rossoneri poco pericolosi davanti e nella ripresa Pioli cambia subito Krunic e Castillejo, poco incisivi, per Calhanoglu e Leao.

La musica però non cambia perché il Lille nel primo quarto d’ora della ripresa trova altre due reti grazie sempre a Yazici. Il 2-0 è frutto di un errore di Donnarumma che non valuta bene il rimbalzo del pallone davanti a sé e viene battuto. Il 3-0, invece, è un’infilata che i rossoneri subiscono dopo pochissimi istanti dalla seconda rete. A quel punto Pioli inserisce Bennacer e Rebic, togliendo dal campo Tonali – ancora non troppo positivo – e Ibrahimovic. Scampolo di gara anche per Hauge nel finale al posto di Brahim Diaz (uno dei pochi a salvarsi). Brutto stop per i rossoneri che incappano nella classica serata no, mentre per i francesi è davvero una giornata fantastica. Vittoria netta, meritata e primato nel girone H.