Lo fece notare Gennaro Gattuso al termine del match ma neanche l’Uefa ha apprezzato l’atteggiamento del Granada nel match di ritorno di Europa League contro il Napoli, allo stadio Diego Armando Maradona.

L’organo internazionale ha difatti multato con 29 Mila euro il club spagnolo per alcuni comportamenti scorretti come l’inizio del secondo tempo in ritardo, le tante ammonizioni (ben 9) nel match ed infine per i festeggiamenti eccessivi a fine gara.