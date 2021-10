Napoli-Legia Varsavia a Del Cerro Grande: mai una vittoria e tanti gialli

Il Napoli questa sera scenderà in campo contro il Legia Varsavia, nella 3^ giornata di Europa League. Partita fondamentale per i partenopei per continuare a sperare nel passaggio del turno, dopo aver conquistato solo un punto contro Leicester e Spartak Mosca. D’altra parte, i polacchi sono primi nel girone seppur stiano disputando un campionato deludente. Spalletti farà riposare alcuni big in vista della Roma, come Anguissa e Osimhen. Demme e Mertens scalpitano per giocare dal primo minuto. Napoli-Legia Varsavia sarà diretta dall’arbitro Carlos Del Cerro Grande.

LEGGI ANCHE >>> IN CASA DELL’AVVERSARIO – Legia Varsavia, il club polacco è in netta difficoltà e vuole ripartire dall’Europa

Napoli-Legia Varsavia, la scheda dell’arbitro Del Cerro Grande

Carlos Del Cerro Grande è un arbitro spagnolo di 43 anni di elevata esperienza. Ha già diretto le italiane diverse volte e ha due precedenti con il Napoli: un pareggio per 1-1 ad Anfield contro il Liverpool, e una sconfitta per 3-1 in Europa League contro il Salisburgo. Ha fatto parte della spedizione arbitrale a Euro 2020, arbitrando Francia-Germania 1-0 e Croazia-Repubblica Ceca 1-1. Tanti sono i big match arbitrati nella sua carriera, da PSG-Man City in Champions a Manchester United-Roma della scorsa stagione. Sono quasi 5 le ammonizioni a partita di Del Cerro Grande, mentre le espulsioni una ogni cinque.