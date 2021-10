Europa League, niente tifosi del Legia al Maradona. Il duro comunicato dei polacchi: “E’ una vergogna!”

Non ci saranno tifosi ospiti al Maradona per la gara di Europa League tra Napoli e Legia Varsavia del 21 ottobre. La Prefettura ha infatti ribadito il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Polonia a causa di pericoli per l’ordine pubblico. Il club polacco non ha logicamente preso bene la cosa, uscendo con un durissimo comunicato in cui si condanna la scelta delle autorità italiane:

“Consideriamo tali azioni del tutto ingiustificate e discriminatorie. Il club si è subito attivato per consentire ai nostri tifosi di partecipare alla partita: si sono tenuti colloqui tra i consigli di amministrazione dei club ed è stata inviata una lettera ufficiale alle autorità italiane competenti. Le attività del Club sono state sostenute dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia e dall’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma. Questa è una decisione scandalosa, del tutto ingiustificata, e priva i nostri tifosi del pieno diritto di sostenere la propria squadra durante le partite in trasferta. Questo è contro lo spirito sportivo e contro i valori su cui si basa il calcio europeo. Ecco perché oggi abbiamo inviato un’altra lettera su questo argomento e ci aspettiamo una risposta adeguata da parte italiana. Vi informiamo inoltre che, a parte la revoca del diritto ai biglietti per i tifosi del settore visitatori, il club ha ottenuto il doppio dei posti per ospiti ufficiali, sponsor e partner commerciali del Club consigliato nel Linee guida UEFA”.

Il club poi ci tiene in calce a specificare che tale divieto non sarà comminato “per ripicca” ai tifosi del Napoli che potranno tranquillamente assistere alla partita di ritorno a Varsavia.