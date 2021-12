Europa League – Per i bookmakers Napoli favorito sul Leicester: Mertens e Vardy marcatori più ‘probabili’

Vincere per centrare la qualificazione nel girone più incerto di tutta l’Europa League. Il Napoli ospita il Leicester in una gara da dentro o fuori per volare alla fase a eliminazione diretta consapevole che solo i tre punti garantiscono il passaggio del turno. Nonostante le assenze, gli azzurri partono favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,05 rispetto al 3,30 degli inglesi con il pareggio offerto a 3,75.

Le due squadre, complessivamente, hanno trovato la via della rete in nove delle dieci gare giocate: normale quindi che il Goal, a 1,57, si faccia preferire di molto al NoGoal, in quota a 2,25. Una doppietta di Dries Mertens è in quota a 10,50. La difesa partenopea dovrà fare massima attenzione a Jamie Vardy: una sua rete è offerta a 2,75.

Discorso diverso per la Lazio di Maurizio Sarri che riceve il Galatasaray già certa della qualificazione ma consapevole che una vittoria regalerebbe primato nel girone. Favoritissimi i biancocelesti, per gli esperti di Sisal Matchpoint, visto che il loro successo è dato a 1,62 contro il 5,00 dei turchi mentre per il pareggio si scende a 4,25. I ragazzi di Sarri, in casa non hanno mai preso gol: il terzo clean sheet interno si gioca a 2,70. Una rete da fuori area è offerta a 2,50, mentre un gol di Ciro Immobile è quotato a 1,80. Se il capitano dovesse dare forfait, gli occhi sarebbero su Felipe Anderson che al Galatasaray ha già fatto male nella sfida di 6 anni fa: ripetersi stasera è opzione in quota a 3,25.

La Roma, in Conference League, si trova in una situazione simile alla Lazio: vincere a Sofia contro il CSKA per sperare nel primo posto, ma consapevole che molto dipenderà anche dalla sfida tra Bodo e Zorya. I giallorossi partono nettamente favoriti a 1,29 contro l’8,75 dei padroni di casa con il pareggio dato a 5,25. Mladenov,tecnico dei bulgari, ha sfidato i capitolini nella Coppa dei Campioni 83/84 quando i giallorossi si imposero 1-0: un risultato esatto a favore della Roma si gioca a 8,25. Mourinho si affida a certezze come Abraham e Zaniolo: un assist dell’azzurro per la rete dell’inglese è in quota a 7,50.

Fonte: ANSA