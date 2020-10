Pawson per Real Sociedad-Napoli: fischietto e cartellino sono un optional

La sconfitta casalinga per 0-1 contro l’AZ Alkmaar nella prima giornata della fase a gironi di Europa League, ha complicato i piani del Napoli. I partenopei domani dovranno per forza di cose provare a vincere in casa della Real Socedad, un avversario più che ostico che ha battuto il Rijeka grazie al gol di Jon Bautista al 93′. Le squadre scenderanno in campo all’Anoeta alle 21:00 e l’arbitro della partita sarà l’inglese Craig Pawson.

Craig Pawson arbitra in Premier League dalla stagione 2013/14 ed è internazionale dal 2015. Tra Champions ed Europa League ha arbitrato in totale 23 partite, preliminari compresi. In questa stagione ha diretto Galtasaray-Hajduk Spalato finita 2-0, terzo turno preliminare di Europa League, e Polonia-Bosnia 3-0 di Nations League. Quella di domani sarà la prima volta che incrocerà i destini di Real Sociedad e Napoli. I precedenti, inoltre, dicono tutti ‘X’ sia per le spagnole, sia per le italiane.

Pawson ha infatti diretto tre italiane nelle coppe europee: Milan, Sassuolo e Roma e tutte hanno portato a casa il pari. Stessa cosa per le squadre spagnole, ovvero Betis e Villarreal. L’inglese è un arbitro che ricorre pochissimo all’uso dei cartellini, spesso preferisce il dialogo o lasciar correre il gioco. Le ammonizioni sono 3,3 a partita, mentre per le espulsioni ha una media di una ogni 9 partite. La media dei falli fischiati in 200 match diretti è di 23 a partita. Un vero e proprio arbitro “all’inglese”.

