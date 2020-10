Europa League, Rio Ave-Milan 2-2 (10-11 d.c.r.): rossoneri alla fase a gironi!

Una gara infinita. Quasi tre ore. Rigori infiniti, doppio turno e tra i rossoneri tira anche Donnarumma. E’ di Kjaer il rigore decisivo che manda i rossoneri avanti in Europa League grazie all’errore di Aderlan. Oggi serviva fare l‘ultimo passo prima di approdare ai gironi di Europa League. Pronti e via a Vila do Conde, in Portogallo, con un primo tempo giocato quasi in parità. Il vantaggio del Milan arriva con Saelemaekers al 52′ grazie a un tiro angolato lasciato tutto solo dalla difesa del Rio Ave. I padroni di casa non mollano e rilanciano, il pareggio dei portoghesi arriva poco dopo al 71′ con Geraldes che servito a rimorchio da Piazon manda la sfera alle spalle di Donnarumma. La doccia fredda per i rossoneri arriva al primo minuto dei tempi supplementari con Gelson Dala – neo entrato – che supera Kjaer e incrocia sul palo più lontano. Allo scoccare del 120 è Calhanoglu a ristabilire la parità grazie a un rigore perfetto mandando così il playoff alla roulette dei calci di rigore. Dal dischetto si va per le lunghe.

Fonte: Alfredopedullà.com