Roma che parte subito all’arrembaggio nel primo tempo, nella ricerca disperata di un’incredibile rimonta. Quattro almeno le palle goal per i giallorossi nei primi 45′ ma a passare in vantaggio sono gli ospiti. Al 39′ dopo una palla recuperata, Fred imbuca Cavani che da solo davanti al portiere non fallisce e sigla la rete che porta in vantaggio i red devils.