Europa League, solo Benitez e Ancelotti hanno superato i sedicesimi col Napoli dal 2009

Da quando l’Europa League ha assunto questa denominazione, ovvero dal 2009 in poi, il Napoli è quasi sempre stato eliminato ai sedicesimi. Subito dopo aver superato il girone, infatti, i partenopei da Walter Mazzarri in poi sono stati sistematicamente eliminati al primo turno a eliminazione diretta. Solo in tre occasioni quest’evento non si è verificato: due volte con Rafa Benitez, che nei suoi due anni ha cercato di portare una sorta di internazionalizzazione del club. Prima battendo lo Swansea -e poi uscendo col Porto agli ottavi-, e poi battendo il Trabzonspor -quando si fermò in semifinale col Dnipro-. La terza e ultima è stata con Carlo Ancelotti, quando batté il Zurigo e venne eliminato dall’Arsenal ai quarti di finale.

Alla lista che contava Walter Mazzarri (Villarreal e Viktoria Plzen), Maurizio Sarri (Villarreal e Lipsia), Gennaro Gattuso (Granada) si aggiunge anche Luciano Spalletti con il 3-5 aggregato col Barcellona. Chiaramente si tratta dell’avversaria più forte mai incontrato dal Napoli nella competizione. Ma quella di essere eliminato subito dopo il girone sembra ormai una vera e propria maledizione che dalla Champions si è trasferita anche in Europa League.