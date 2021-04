Europa League – Villareal-Arsenal 2-1, Albiol in rete. Ma Pepè tiene vive la qualificazione in bilico

Un grandissimo primo tempo da parte del Villareal che batte di misura l’Arsenal e tiene vivo il sogno della finale. Trigueros ed Albiol portano il submarino amarillo sul 2-0 nel primo tempo. Nella ripresa le cose sembrano mettersi ancora meglio per gli spagnoli. Ceballos si becca il doppio giallo e l’Arsenal all’orda di gioco è in dieci. Purtroppo per il Villareal poco dopo i Gunners riescono ad accorciare con Pepè su rigore, dando il via al forcing finale. Gli ultimi 10′ viene inoltre ristabilita la parità numerica a causa del rosso a Capoue, ma ciò non basta all’Arsenal per centrare il pari.