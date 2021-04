La UEFA, attraverso la propria commissione medica, è al lavoro per predisporre un protocollo per l’Europeo che prevede la vaccinazione necessaria di tutti i calciatori delle 24 squadre qualificatesi alle fasi finali. E’ questo per il massimo organo calcistico europeo l’unico modo per una competizione senza trappole virali che sono ancora in agguato, come dimostra il caso Italia.