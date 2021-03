Europeo U21, Italia-Slovenia 4-0: gli azzurrini approdano ai quarti di finale

Termina la prima fase dell’Europeo Under 21 per l’Italia. La vittoria contro la Slovenia per 4-0 ha portato la selezione del ct Nicolato ai quarti di finale, che si disputerà dal 31 maggio al 6 giugno. In tre partite sono arrivati cinque punti, frutto di due pareggi (1-1 con la Repubblica Ceca e 0-0 con la Spagna) e una vittoria, quella di questa sera. In gol sono andati Maggiore, Raspadori e Cutrone con una doppietta.

Classifica del girone