Europeo Under 19, Italia-Romania 2-1: 72 minuti per Ambrosino

Buona la prima per l’Under 19 di Carmine Nunziata. Nella partita d’esordio degli Europei di categoria gli azzurrini si sono imposti sulla Romania. A Dunajska Streda termina 2-1, con tutte le reti maturate nella ripresa: vantaggio con un gran gol di Baldanzi (47′), pari di Andronache (53′) e gol vittoria di Volpato (68′). Ambrosino ha giocato 72 minuti, visto che è stato sostituito da Turicchia. Il giovane calciatore del Napoli ha lavorato tanto per l squadra, mettendo il suo zampito in entrambi i gol, perché su uno combatte insieme a Baldanzi per recuperare palla e sul secondo tocca il pallone prima che Volpato faccia gol. Ha messo anche in difficoltà due volte il portiere con due ottime conclusioni.