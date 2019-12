Everton, Ancelotti: “Premier? Atmosfera fantastica. Siamo partiti col piede giusto”

Buona la prima per Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. L’ex tecnico del Napoli esordisce con una vittoria nella sua nuova avventura in Inghilterra: Burnley sconfitto 1-0 nella sfida valida per la 19esima giornata di Premier League, decisiva la rete di Calvert-Lewin al minuto 80. E dopo il match, lo stesso Ancelotti ha parlato così: “Sono soddisfatto. In difesa siamo stati solidi. Ci è mancato qualcosa nella fase offensiva, ma era importante partire con il piede giusto. Oggi per me è stato davvero speciale, l’atmosfera della Premier non è cambiata: è stato fantastico”, ha detto Ancelotti.

Fonte: Alfredopedullà.com