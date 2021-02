E’ finita 1-3 la partita tra Everton e Manchester City. Non si ferma più la corsa dei ragazzi di Pep Guardiola, in gol con Foden -raggiunto poco dopo da Richarlison-, Mahrez e Bernardo Silva. I Cityzens iniziano a prendere il largo in Premier, con 56 punti conquistati in 24 partite. Ancelotti, invece, è settimo con una partita in meno.