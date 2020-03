Everton-United termina 1-1. Ancelotti espulso

Carlo Ancelotti è stato espulso a gara finita, al termine di Everton-Manchester United che si è chiusa con un 1-1.

Calvert-Lewin aveva portato in vantaggio i Toffees dopo 3 minuti di gioco (e dopo un clamoroso errore di De Gea), poi ci ha pensato Bruno Fernandes a riportare la situazione in parità al 31′.

Alla fine, il secondo gol di Calvert-Lewin; peccato però che l’arbitro, dopo aver consultato il VAR abbia deciso di annullarlo per un fuorigioco di Sigurdsson. Da qui, la reazione di Ancelotti che dopo il triplice fischio è andato dal direttore di gara a protestare. Qualche parola di troppo ed ecco che Kavanagh estrae il rosso che compromette la sua presenza in panchina in occasione della prossima gara di campionato contro il Chelsea.

“Non voglio saltare la sfida contro il Chelsea perché non ho mancato di rispetto all’arbitro ma se dovesse succedere andrò in trubina a Stamford Bridge – così Ancelotti a fine partita -. Non lo so, comunque non mi sembra un gran problema, prepareremo al meglio la partita”.