Ex Napoli, André Cruz: “Peccato non aver vinto, ho grandi ricordi”

André Cruz, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Purtroppo non riesco a seguire bene il calcio e quindi non sono a conoscenza molto del Napoli attuale, che anche se sta facendo fatica è sempre lì insieme agli altri.

Ricordi di Napoli? A Napoli mi sono trovato veramente alla grande. Purtroppo non siamo riusciti a vincere perché erano tempi diversi rispetto ad oggi e per il Napoli era un periodo non facile. Ho però fatto un bel lavoro con tutti e quindi ho tanti bei ricordi.

Boskov? Faceva le cose molte semplici così come Simoni. Dentro dello spogliatoio eravamo dei giovani molto bravi e grandi professionisti. La nostra unione e amicizia ci ha fatto fare belle cose. Boskov era una persona diversa, scherzava molto con noi e riusciva a eliminare le tensioni della squadra, per noi così era così più facile.

Il gol contro Buffon? E’ stato uno dei miei più belli, poi contro un portiere così forte era ancora più bello.

Quale è stato il mio gol più bello? C’è stato un altro gol contro il Parma, in un’amichevole del pre-campionato, c’era Bucci in porta, e poi anche quello contro l’Inter a San Siro in Coppa Italia”.