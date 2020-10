Ex Napoli, Carnevale: “Quando vincemmo la Coppa Uefa facemmo un patto con la società”

Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e oggi capo osservatore dell’Udinese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Con quei quattro lì davanti il Napoli ha la possibilità di giocare fino in fondo l’Europa League e riconquistare la Coppa Uefa. Non bisogna sottovalutare questo trofeo che ha la sua importanza. Noi nel 1989 facemmo una scommessa, un vero e proprio patto con la società. Infatti stabilimmo un premio per la vittoria finale del trofeo non pensando ai premi per le singole partite.

Scudetto? Il Napoli ha fatto un grande acquisto, ossia Gattuso. L’ho sempre apprezzato, in Serie B con una squadra normale prendeva pochi gol. L’ho sempre considerato un buonissimo allenatore. L’anno scorso ha raddrizzato una squadra un po’ in crisi, quest’anno perché non puntare allo scudetto? Ci sono stati ottimi acquisti come Osimhen e Bakayoko. L’ex Milan è la figura importante in mezzo al campo che al Napoli mancava, un giocatore fisicato serve sempre a livello internazionale“.