Fabian racconta: “Non vedo l’ora di giocare l’Europeo. Ho imparato dai più grandi”

Un’intervista intima, quella rilasciata da Fabian Ruiz ad EFE, dove ripercorre tutta la sua carriera fino all’approdo in Nazionale, pronto a giocare un’Europeo da protagonista assoluto. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Ho imparato giocando per strada, con i ragazzi più grandi di me. Dopo scuola, andavo con mio fratello a giocare. Io talismano della Nazionale? Speriamo di continuare così, sono molto felice perchè fin da bambino sogni di vestire la maglia delal Nazionale, ma quando è arrivata l’occasione, era come se fosse in un sogno. Non dimenticherò mai il primo giorno di ritiro, erano i frutti di tante battaglie. Sarà bello rappresentare la Spagna all’Europeo. Luis Enrique si fa sentire, ci sta vicino, si confronta molto con noi e ci da tranquillità. Ama il possesso, la pressione e la costruzione dalla difesa. Ramos? Quando manca ci fai caso, c’è sempre stato, ma sono decisioni difficili che bisogna prendere talvolta. Siamo un bel gruppo, ci sono giocatori che hanno vinto tantissimo come Busquets, Alba, Thiago, calciatori esperti e di personalità”.