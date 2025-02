Fabian Ruiz: “A Napoli mi adattai velocemente, lì sono migliorato tantissimo”

Fabian Ruiz, centrocampista del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma ‘Universo Valdano’, su Movistar, parlando anche del suo passato al Napoli: “Ricordo che a gennaio sono venuti diversi club per pagare la clausola da 15 milioni di euro, ma io non volevo andare via perché mi stavo divertendo. Il club ha fatto uno sforzo, ho rinnovato e d’estate il Napoli ha pagato 30 milioni. Felice, ma triste perché non avrei potuto godermi l’Europa con il Betis. Avevo incertezze perché era un paese nuovo, un’altra lingua, un altro campionato… Mi sono adattato velocemente, anche se all’inizio è stato difficile perché non capivo nulla. La cosa positiva è che avevo Ancelotti come allenatore e suo figlio Davide che parlavano spagnolo. A Napoli ho incontrato uno dei miei migliori amici e oggi è come un fratello, vive a Parigi con me. Il calcio italiano mi ha dato molta fiducia, sono migliorato tantissimo e ho migliorato la mia capacità di fare gol. Soprattutto da fuori area”.