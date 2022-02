Fabio Cannavaro: “Il campionato è aperto, Napoli da Scudetto”

L’ex campione del mondo Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta delllo Sport nel corso della quale ha tra l’altro affermato: “Derby di Milano? Non mi è piaciuta per niente come partita. L’Inter l’ha controllata ma senza giocar bene, poi si è un po’ rilassata e il Milan l’ha ribaltata coi colpi di un campione come Giroud, ma le squadre non mi sono piaciute. E complice anche il risultato, il campionato è decisamente aperto. Fossi in Spalletti farei rivedere alla squadra il derby per caricarsi. Per capire che le differenze non sono molte. E che si può inseguire un sogno. Cosa manca? Sul piano del gioco nulla. Nel senso che il Napoli si esprime davvero bene e ora che sta recuperando tutti gli uomini può solo migliorare, però… Ha ragione Spalletti, la partita difficile da vincere è quella di oggi col Venezia. Sotto l’aspetto caratteriale la squadra ha mostrato dei limiti e la differenza in classifica l’hanno fatta le sconfitte interne contro Empoli e Spezia. Anche l’anno scorso sfuggì la qualificazione Champions per un punto “perso” contro il Verona. È su quello, sulla testa, che deve lavorare Luciano”.