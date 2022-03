Fabio Cannavaro: “Il cuore dice Napoli, ma ora è il Milan in vantaggio”

L’ex campione del mondo Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista ad Il Mattino nel corso della quale ha tra l’altro affermato: “Scudetto? Il cuore dice Napoli. Allegri è un bugiardo”. L’ex difensore azzurro ha detto la sua sulla volta Scudetto, con il Milan primo in classifica a +3 sui partenopei: “Per lo scudetto il mio cuore dice Napoli, ma quei tre punti in più del Milan ora dicono che sono i rossoneri in vantaggio su tutti” ha detto l’ex centrale. Cannavaro ha parlato anche della Juve, sua ex squadra, e delle parole di Allegri che ha dichiarato di non credere allo Scudetto. Ma Fabio non crede all’allenatore bianconero: “Max è un bugiardo quando dice che non ci crede alla rimonta per lo scudetto. Lui più lo ripete e più penso che davvero è convinto di poterci riuscire. E fa pure bene”.