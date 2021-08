Fabio Cannavaro: “Il Napoli ha tutto per finire tra le prime quattro”

L’ex difensore del Napoli e Pallone d’Oro 2006 Fabio Cannavaro ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino di oggi e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“E’ il campionato degli allenatori. Ci sarà molto da divertirsi.

Il Napoli ha tutto per finire tra le prime quattro, per poter lottare anche per qualcosa di più importante.

L’organico è rimasto quello di un anno fa e Gattuso senza tutti gli accidenti avrebbe potuto conquistare l’accesso alla Champions.

Quel lavoro ora è nella mani di uno degli allenatori che più ammiro, per personalità, filosofia, concetto di gioco offensivo e, soprattutto, per esperienza. Spalletti è la scelta migliore per questo Napoli.

Spalletti dovunque è andato ha fatto bene.

Insigne? Spero che con Lorenzo venga fatta chiarezza. Il rischio è che non possa giocare sereno. Spero venga messo nelle condizioni mentali per dare il massimo.

Osimhen? Spero abbia pagato il conto con la fortuna e trovi continuità nel rendimento e nelle prestazioni. Spalletti è l’ideale per esaltare le sue doti.

A chi darei il Pallone d’Oro? A Jorginho”.