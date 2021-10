Fabio Cannavaro: “Mi auguro che Insigne firmi il rinnovo”

Fabio Cannavaro, ex difensore e oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘La città del pallone’, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: “Tutti ci auguriamo che Lorenzo firmi il rinnovo, è un professionista e non si farà distrarre da queste voci, ai contratti ci pensano i procuratori. Spalletti ha dato una solidità importante alla squadra, ma anche Gattuso ci riuscì. Ciò che ho visto in questo inizio di campionato è la continuità. Si sa soffrire e nello stesso tempo si portano i punti a casa. Questo è un segnale di maturità, Spalletti sta trasmettendo la sua mentalità alla squadra. Il mio futuro? Dopo sei anni in Cina per me è importante recuperare un po’ di famiglia perchè negli ultimi due anni l’ho vista poco. La mia volontà è quella di potermi misurare e di poter condividere le idee che ho sviluppato in questi due anni. Adesso sono a Londra, ho visto qualche partita qui e poi andrò in Spagna. Mi piace viaggiare e vedere cose nuove. Vediamo ciò che succede”.