Fabio Cannavaro: “Napoli? Ha tutto, ma è presto per dire se è da Scudetto”

Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli e Real Madrid tra le altre, e Pallone d’Oro nel 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset: “Napoli da scudetto? Lo dirà il tempo. Di sicuro è una squadra forte, anche se lo scorso anno è arrivata distante dal primo posto. In più quest’anno sono arrivati giocatori forti. L’allenatore è bravo. C’è tutto per lottare fino alla fine. Per me l’Inter ha sempre qualche vantaggio in più. Ora è l’inizio, è inutile fare affermazioni diverse. Sarà di sicuro un campionato divertente”.