Fabio Cannavaro: “Non credo in Italia si riuscirà a tornare in campo prima di due mesi”

Fabio Cannavaro è da 10 giorni in quarantena in Cina. Il tecnico del Guangzhou Evergrande ai microfoni di ‘Radio Rai’ ha parlato del possibile ritorno in campo in Serie A e, mettendo a paragone la situazione italiana con quella cinese, non è sembrato molto ottimista: “Faccio un esempio: io sono partito dalla Cina il 5 gennaio e le attività sportive iniziano il 1 aprile e quindi sono 4 mesi. A mio avviso la situazione è molto delicata e penso che ci vorranno altri due mesi, mi auguro prima ma sarà complicato. Il percorso va avanti ma ci vuole tempo. Sono un po’ preoccupato per l’Italia, ogni giorno ci sono nuove restrizioni ma qualcuno dovrebbe decidere di far stare davvero tutti a casa per un paio di settimane”.