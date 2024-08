Fabrizio Romano – Napoli, accordo con l’Al-Ahli per Osimhen: le condizioni imposte dal centravanti

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha rilasciato importanti aggiornamenti su Victor Osimhen:

“L’accordo tra Napoli e Al Ahli da oltre 65 milioni di euro è quasi concluso, in attesa di piccoli dettagli. Ma non c’è nessun accordo con Osimhen per quanto l’attaccante nigeriano voglia uno stipendio importante e c’è un dettaglio chiave: clausola rescissoria da inserire”.

More on Victor Osimhen story.

The agreement between Napoli and Al Ahli for package in excess of €65m is almost done, pending small details.

But NO agreement with Osimhen so far as Nigerian striker wants an important salary + KEY DETAIL: release clause to be included. pic.twitter.com/Z9vnSTdIEE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024