Fabrizio Romano – Napoli, problemi nell’affare Gabri Veiga

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha postato un tweet con gli aggiornamenti della trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo per Gabri Veiga:

“Ci sono problemi per l’affare Gabri Veiga tra Napoli e Celta Vigo, nonostante l’accordo verbale di venerdì e le trasferte prenotate anche domenica scorsa.

“Stiamo chiudendo l’affare”, ha detto anche Benitez, ma Veiga non si è ancora recato al Napoli perché il club ha cercato di modificare le condizioni inizialmente concordate“.

There are issues for Gabri Veiga deal between Napoli and Celta Vigo, despite verbal agreement on Friday and travel also booked last Sunday 🇪🇸

“We’re closing the deal”, Benitez also said — but Veiga didn’t travel to Napoli yet as club tried to change conditions initially agreed. pic.twitter.com/OFrG9TYDFR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023