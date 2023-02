Facchetti jr a SerieANews.com: “Il Napoli non ha limiti, può giocarsi la vittoria della Champions”

Gianfelice Facchetti, figlio dell’ex calciatore dell’Inter Giacinto Facchetti, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di SerieAnews.com

“Non voglio tirarla ai napoletani e a Napoli, una città che mi è simpatica. Credo che gli azzurri e Spalletti viaggino verso uno scudetto assolutamente meritato. La società ha avuto un grande scouting pescando particolari giocatori e Spalletti, dopo anni, sembra aver finalmente raggiunto quella leggerezza tale che gli consente di mettere a frutto le sue capacità come tecnico. Io credo che gli azzurri non abbiano limiti neanche in Champions League, una Champions diversa dal passato. Il City è in difficoltà, il Real Madrid è sempre il Real, ma ha perso qualcosa rispetto al passato e gli azzurri non hanno limiti, possono giocarsela con i club migliori anche in Champions”.

Mario Tramo per SerieANews.com