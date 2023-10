Fassone: “Milan? Napoli un po’ in vantaggio, sfida non decisiva ma molto importante”

Marco Fassone, ex direttore generale del Napoli e amministratore delegato del Milan ha parlato ai microfoni di Radio CRC, dove ha commentato la sfida degli azzurri contro i rossoneri rivista per domenica sera. Di seguito le sue parole:

“De Laurentiis sa essere diavolo e acquasanta a seconda del momento. La sfida tra Napoli e Milan? Non nascondo mai che la nostalgia delle domeniche sul campo c’è. Napoli-Milan è una delle sfide che guardo con grande affetto anche se vedo che in questo momento sono entrambe squadre a cui manca qualcosina per essere considerate al top della forma. Sono due squadre che rispetto allo scorso anno avrebbero potuto avere problemi all’inizio della stagione. La scelta di rimuovere i direttori sportivi è stata una scelta forte.

Non so dire se domenica arriva meglio il Napoli, forse sì perché arriva da due vittorie. Forse il Napoli è un pelino in vantaggio. Conosco bene le due piazze e sarebbe sbagliato dire che è decisiva dal punto di vista della classifica. Se il Napoli dovesse vincere anche non giocando bene, parzialmente avrebbe un po’ svoltato, la stessa cosa potrebbe succedere a Milano. Partita non decisiva per la classifica, ma molto importante per il morale, lo spogliatoio e il proseguo del campionato

I diritti tv? Sono più dalla parte di De Laurentiis. Si sapeva da tempo che il budget dei tre player sul territorio fosse quello. Se le cose andranno particolarmente bene, ci sarà un’ulteriore variabile che potrà allargare la torta che le squadre si dovranno dividere. L’altra strada è imprenditoriale, ma ha prevalso la scelta del non rischiare.

La lotta per lo scudetto? Il Napoli non è assolutamente tagliato fuori dalla lotta allo scudetto. Le quattro grandi non sono nelle migliori condizioni possibili. La Juventus mi ricorda quella post calciopoli. L’Inter è la più compatta e più solida, ma non si sa se la proprietà tra 6 mesi sarà la stessa o meno. La battaglia ci sarà, forse in questo momento Inter e Juventus sono le favorite”.