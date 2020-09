Fedele: “Complotto? Via questi fantasmi, danneggiano il Napoli. Osimhen non sarà un goleador”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Enrico Fedele, queste le sue parole:

“Il calcio ha usufruito tolleranza e accondiscendenza. Il Genoa non doveva venire a Napoli e, approfittando della sosta, io non farei giocare la prossima giornata. C’è una grande confusione.

Complotto? Noi dobbiamo abbandonare questi fantasmi che sono negli armadi e queste manovre fatte ad arte per danneggiare il Napoli. Oggi con quella Juventus poteva pure vincere. Se non vince con questa Juventus non può lottare per il primo posto. Osimhen? L’ho chiamato fenicottero perché ha una gamba lunga alla Bolt. Si tratta di un animale che ha qualcosa in più degli altri. Io ho detto solo che deve fare muro, perché è importante per aprire i varchi ma non sarà un grande goleador. Io conosco il calciatore, mi sembra importante per quello che fa.

Non esiste una squadra che può stare nei primi posti che non faccia il doppio dei gol subiti. Il Napoli l’anno scorso ne ha subito 50 gol. Ghoulam? Sembra il mistero di Fatima. Non ha fiducia, perché se fai giocare Hysaj quando Mario Rui non sta bene…Centrocampista? Io credo che a fine mercato si farà qualcosa. Magari con un prestito o una formula particolare. Io stravedo per Bakayoko ma costa tanto, Vecino sarebbe una buona soluzione ma non è un grande incontrista. Il Napoli ha bisogno di operai, ha bisogno di gente che porti i mattono in ascensore e poi all’ultimo piano si trovano architetti e ingegneri.

Difficile oggi fare previsioni su chi vince. Oggi ci sono due squadre diverse in campo tra primo tempo e secondo tempo con le 5 sostituzioni. La Juve non è la Juve, l’Inter ha fatto la rivoluzione, l’Atalanta sta bene ma ha i suoi momenti, il Milan sta bene. Oggi fare previsioni è azzardato. Io tifo Napoli e voglio che vada bene il Napoli, non mi interessa se vanno male le altre. Io godo se vince la mia squadra”.