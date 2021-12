Fedele: “Elmas inesistente. Petagna il migliore e il peggiore in campo”

L’ex dirigente del Parma, in passato procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero nel corso della trasmissione Tribuna Sport: “A Meret do sei. Non sono abituato a cambiare giudizi su un calciatore dopo una partita. Non mi accanisco mai con i singoli. Meret ha un grande difetto: prende i goal e questo è un dato di fatto. Il Napoli ha giocato una partita tutta anima e cuore, ha messo in campo tutto il suo orgoglio”.

“Il Napoli, nel primo tempo, ha difeso malissimo: il centrocampo era impalpabile. Quella dei partenopei è stata la peggiore partita possibile in fase difensiva. Si è fatto male Lozano e non è stata una sciagura per i partenopei, anzi. L’ingresso in campo di Malcuit ha dato più copertura alla squadra. Petagna è stato il migliore e il peggiore in campo. Migliore per quantità, peggiore per qualità. Elmas inesistente: gli ho dato 6 sono perché ha segnato due goal, 3 più 3. Poi non si è visto. L’ex Spal ha fatto meglio di tutti per quantità, peggio di tutti per qualità. Sono allarmato perché nelle prossime partite giocheremo senza tanti titolari”, ha aggiunto Fedele.