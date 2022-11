Fedele: “Gaetano come vice-Lobotka? E’ una soluzione interessante”

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Chi è lanti-Napoli oggi? E’ lo stesso Napoli, ad oggi senza avversari, che si autoeliminano. Non dobbiamo pensare ai fantasmi, il solo nemico possiamo produrlo noi. Può sempre accadere tutto, ma la pochezza degli avversari fa ben sperare. La Juventus può rientrare in corsa per lo Scudetto? La Juve deve ringraziare Dio se conquista uno dei primi quattro posti e centra la Champions League, è come il Liverpool di quest’anno, vive di blasone ma è tempo di ricostruire. Il Napoli magari avrà anche problemi nel corso della stagione, come ogni squadra, ma rispetto alle altre ha tante soluzioni o almeno ha più soluzioni. Gaetano vice-Lobotka? Spalletti so che lo sta impostando in questo modo, può essere una soluzione interessante. Riscatterei Ndombelè per 30 milioni? Sinceramente no. Chi al posto di Kvaratskhelia? Per me deve giocare Lozano, perchè almeno si conserva la caratteristica dell’esterno sinistro che salta l’uomo. Non deve giocare in quel ruolo Raspadori, che è prima o seconda punta, e neanche Elmas, che è mezz’ala di inserimento. Perchè mai tenere Lozano e Politano in panchina, senza Kvara, quando c’è da vincere la partita? Nessuno sarà mai come il georgiano, che è il vero campione del Napoli (alle sue spalle Osimhen che è ancora da sgrezzare), ma almeno il messicano può creare superiorità. Napoli-Udinese? Non c’è partita, vince 3-1 la squadra di Spalletti”