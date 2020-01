Fedele: ”Gattuso ha tantissima confusione. ADL gli deve affiancare un ‘badante”’

Stavamo meglio quando stavamo peggio. Mi dispiace dirlo ma è proprio così. Non rimpiango assolutamente Ancelotti ma Gattuso mi sta fortemente deludendo. Con tutta la stima che ho per lui come calciatore, in questa pessima gestione in campionato (tre sconfitte in casa e una sola vittoria “rubata” sul campo del Sassuolo) ha dimostrato di avere tanta, tantissima confusione per cui consiglierei De Laurentiis di intervenire subito affiancandogli un “badante” in grado di farlo ragionare in campo e negli spogliatoi. Il suo furore agonistico sta facendo andare alla deriva una nave che fino a poco tempo fa era considerata da… crociera, senza alcun rischio di andare a sbattere contro gli scogli. Invece il Napoli sta precipitando sempre più giù in classifica e meno male che almeno quattro squadre sono già destinate alla retrocessione, altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi. Allora occorre intervenire per evitare il peggio e capire perché la difesa è un vero e proprio disastro, il centrocampo statico e l’attacco inesistente. Ma avete visto che ha combinato Gattuso per rimediare agli errori commessi nell’impostazione iniziale del pacchetto difensivo? Quando si è reso conto ha rimediato, troppo tardi, a spostare Di Lorenzo a destra, poi Luperto al centro e Hysaj a sinistra. E la sostituzione di Allan? Era l’unico che stava dando l’animo in campo e lo ha spedito negli spogliatoi, lasciando che Fabian Ruiz continuasse a passeggiare a metà campo. Assurdo. E poi mi chiedo: è mai possibile che si acquistano due rinforzi per tenerli in panchina? E ancora: qual è la verità sugli infortuni di Koulibaly e di Mertens? Insomma siamo allo sbando totale e sono in arrivo al San Paolo, martedì, la Lazio dello scatenato Immobile per tentare di guadagnare la semifinale di Coppa Italia e, domenica, nientemeno che la capolista Juve di Maurizio Sarri. Che succederà se dovessero arrivare altre due grandi delusioni? Preferisco ricordare che in passato nei momenti grigi del Napoli si riusciva sempre a battere l’odiata Signora bianconera…

Fonte: Fedele per il Roma