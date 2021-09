Fedele: “Il Napoli può dire la sua, ma sono preoccupato. Questi giocatori ci hanno già tradito”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi della situazione in casa Napoli Enrico Fedele:

“Fiorentina primo banco di prova serio? Nemmeno questo. Osimhen e Anguissa? Io ho detto che da un punto di vista atletico Osimhen è esplosivo, deve ancora imparare a giocare a pallone, si mangia ancora grandi importanti. Anguissa al Napoli serve, non lo aveva. Un giocatore del genere ha dato la possibilità di giocare bene a Fabian Ruiz. Fiorentina e Torino perderanno, il primo banco di prova del Napoli sarà con la Roma e a dicembre con Milan e Inter. Il campionato è spaccato, il Napoli in questi scontri diretti dirà che cosa potrà fare. Se non va in Champions League è un sacrilegio, lo stesso avvenuto l’anno scorso contro il Verona. La cosa che mi preoccupa è che i giocatori sono gli stessi che ci hanno già tradito”.