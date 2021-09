Intervenuto a “Marte Sport Live” sulle frequenze di Radio Marte, l’ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha ripercorso il rendimento del Napoli di Spalletti dopo le prime quattro giornate di campionato e la trasferta di Europa League a Leicester: “Dobbiamo essere obiettivi, altrimenti passiamo come quei napoletani che fanno 0 o 90. Il Napoli, per bocca di molti, se non toccavano la squadra si poteva lottare tra le prime 7, io dico 6 perché la Juventus non ha capito che i gol di Ronaldo mascheravano tutto il resto. Dalle rose il Napoli sembra uno spettacolo ma ha affrontato Venezia, Genoa, Nola, Udinese sono di gran lunga inferiori al Napoli ed era giusto che il Napoli vincesse. Dove mi ha sbalordito il Napoli è stato a Leicester, mi è piaciuto lo spirito. Contro la Juve/Nola abbiamo dominato.

Mario Rui è un terzino fluidificante, quindi poca fase difensiva. Ha un piede educato e crossa molto bene, lui doveva fare l’ala sinistra. Fase difensiva di Spalletti? Deve rivedere qualcosa sugli esterni bassi perché prendiamo gol sempre sui cambi di gioco, specie nella zona di Di Lorenzo, non legge la diagonale nella marcatura preventiva. Coppa d’Africa? Al di là della Juventus, il calendario sorride in quel periodo. Spalletti è stato preso per l’esperienza, se io mi dovessi salvare prenderei Iachini.

Osimhen o Vlahovic? Vlahovic ha più qualità ma Osimhen è un cavallo pazzo, è eccezionale e gioca contro sé stesso, nel senso che fa cosa che non farebbe nessuno nel bene e nel male. Se migliorerà nella postura e nella tecnica ci troveremo di fronte a un nuovo Suazo. E’ un apache, solo contro tutti.

Fiorentina? Sembra il Foggia di Zeman, aveva una partenza a razzo e ti faceva gol. Poi però si spegneva. Ieri ho avuto questa impressione, sembra un bengala natalizio. Chi giocherà con il ritorno di Demme e Lobotka? Il campionato si gioca su 16 giocatori, i cambi non devono essere fatti per esigenze o infortuni ma per cambiamenti tattici. Sampdoria-Napoli? Le partite sono tutte partite complicate, squadra che gioca bene ma lascia molti spazi. Io aspetto Roma-Napoli, mi meraviglierei se il Napoli non vincesse tutte le altre“.