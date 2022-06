Fedele: “Koulibaly? Se rimane a Napoli, il club può lottare per qualcosa di importante”

Enrico Fedele, dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà”, trasmissione di Tuttomercatoweb Radio.

Napoli, che ne sarà di Koulibaly? Lo sacrificherebbe?

“Io mi auguro cha vada in scadenza e che non sia ceduto ora. E’ capitato a tanti altri, il Napoli ne gioverebbe dal punto di vista tecnico, perché lo avrebbe un altro anno. Oggi metà cartellino è suo, visto che è a scadenza. Se rimane a Napoli, il club può lottare per qualcosa d’importante”.

Che valutazione ha Zaniolo?

“Se gli danno i soldi giusti alla Roma, va via. E’ atipico, ha una forza fisica unica, non so se è pari all’intelligenza tattica e al sacrifico. Deve ancora maturare, ma è un calciatore da grandi potenzialità”.

Un pensiero su Carnesecchi, nel mirino della Lazio?

“E’ uno dei migliori prodotti visti negli ultimi tempi. Lo aspetterei, per la ferita ho letto che ci vogliono 4 mesi, lo prenderei con un’opzione, senza correre grandi rischi. Lo vedo comunque come un portiere del futuro”.