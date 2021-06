Fedele: “Napoli-Verona, queste cose succedono ogni 50 anni coi giocatori senza pa**e”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente: “Napoli-Verona? Queste cose possono capitare una volta ogni 40-50 anni quando non hai giocatori con le palle sotto. Spalletti entusiasta della rosa? E’ una buona rosa che dev’essere integrata, altrimenti emergeranno defaillance. C’è bisogno di gente abituata a vincere partite importanti o quantomeno a non farsela sotto. Il Napoli purtroppo non ha giocatori del genere. I giocatori con personalità devono avere 100 partite in Nazionale, 2-3 campionati vinti. Cos’hanno vinto i giocatori del Napoli in carriera? Le Coppa Italia a bocconi e a strappi? Negli ultimi 2 anni il Napoli ha fatto 7° e 5°. Il silenzio attuale è intollerabile, bisogna fare un comunicato nel quale si spiega di non poter fare il passo più lungo della gamba. Insigne? A queste condizioni non rinnova. Koulibaly ha offerte sui 40-45 milioni ma per Fabian Ruiz nulla. Penso che il Napoli cederà uno dei due, penso più Fabian Ruiz”.